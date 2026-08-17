Погода буде різко змінюватися

Цього тижня погода у Львові та області буде різко змінюватися. Уже 18 серпня очікується значне похолодання, але потім повітря прогріватиметься майже до 30°С тепла, то спека ще повернеться. Детальний прогноз синоптиків до 22 серпня.

«На початку цього тижня очікуємо зміну погодних умов. Після спекотних та сухих вихідних, найближчими днями прогнозуємо короткочасні грозові дощі, завтра вночі значні, з подекуди поривчастим вітром. Температура повітря знизиться до 16–21°С тепла. В подальшому, ймовірність короткочасних дощів збережеться, проте значення температури повітря вдень зростатиме», – пишуть синоптики Львівського гідрометцентру.

У вівторок, 18 серпня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вночі та вранці значні. Грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 11–16°С, вдень – 16–21°С тепла. У Львові температура вночі – 12–14°С, вдень – 18–20°С тепла.

У середу, 19 серпня, у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненнями, вдень позначки термометра показуватимуть близько 21°С тепла. Опадів протягом дня не прогнозують.

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У четвер, 20 серпня, у Львові та області значно потепліє. Вдень позначки термометра показуватимуть близько 29°С тепла, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 21 серпня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень можливі короткочасні дощі. Температура повітря вдень близько 27°С тепла, вночі – 20°С тепла.

У суботу, 22 серпня, у Львові та області, буде хмарно з проясненнями, вночі та вдень можливі дощі. Температура повітря вдень сягатиме 29°С тепла.