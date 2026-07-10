У Львові буде хмарно з проясненнями

Другий тиждень липня не приніс на Львівщину спеку, в найближчі дні у області збережеться прохолодна та дощова погода. Львівський гідрометцентр розповів детальний прогноз із 11 по 15 липня.

У суботу, 11 липня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Вдень грози. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Температура вночі – 7–12°С, вдень – 18–23°С тепла.

У неділю, 12 липня, у Львові та області буде хмарна погода, можливі короткочасні дощі. Денна температура повітря становитиме близько 21°С тепла, вночі – до 13°С тепла.

У понеділок, 13 липня, у Львові та на Львівщині будуть дощі, день температура повітря становитиме близько 21°С тепла, вночі – близько 14°С тепла.

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У вівторок, 14 липня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень можливі короткочасні дощі. Температура повітря вдень становитиме близько 22°С тепла.

Прогноз погоди до 15 липня (клікніть для збільшення)

У середу, 15 липня, у Львові та області буде хмарна погода, вдень температура повітря становитиме близько 23°С тепла, вночі – до 16°С тепла.

Нагадаємо, що у багатьох областях України у найближчі дні будуть дощі, місцями можуть бути сильні зливи. Метеоролог Ігор Кібальчич назвав дату, коли в Україну повернеться спекотна погода.