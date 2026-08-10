У Львові буде хмарно з проясненнями

Після аномальної спеки температура повітря на Львівщині знизилася. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди із 11 по 15 серпня та розповіли, чи повернеться спека.

«Впродовж тижня на Львівщині прогнозується помірно тепла та переважно суха погода. Лише у вівторок ймовірні окремі невеликі дощі короткочасного характеру та грози, вдень дещо посилиться вітер. Температура комфортно коливатиметься», – пишуть синоптики.

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У вівторок, 11 серпня, буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці в горах слабкий туман. Вітер вночі південно-західний, 5–10 м/с, вдень північно-західний, 9–14 м/с. Температура вночі – 14–19°С, вдень – 25–30°С тепла. У Львові вдень температура повітря становитиме 26–28°С тепла.

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У середу, 12 серпня, у Львові та області буде сонячно, опадів не прогнозують. Вдень позначки термометра показуватимуть близько 22°С тепла, вночі – 15°С тепла.

У четвер, 13 серпня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень температура повітря становитиме близько 23°С тепла, вночі – 13°С тепла.

У п’ятницю, 14 серпня, у Львові та на Львівщині буде переважно сонячно, вдень до 23°С тепла, вночі до 14°С тепла.

У суботу, 15 серпня, у Львові та області потепліє до 27°С тепла. Опадів не прогнозують.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич назвав області, де очікувати +36°С. Прогноз погоди по областях до 16 серпня.