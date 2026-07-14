На Львівщину повертаються дощі

Синоптики називають липень найспекотнішим місяцем року, але наразі він приніс на Львівщину лише похолодання. Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди із 15 по 23 липня. За даними синоптиків, найближчим часом розпогодиться, але потім знову різко похолодає.

Як вказано у прогнозі на сайті Укргідрометцентру, у середу, 15 липня, у Львові та області вдень буде переважно сонячно – до 28°С тепла, значних опадів не прогнозують.

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У четвер, 16 липня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень можливі короткочасні дощі. Температура повітря вдень становитиме близько 27°С тепла, вночі – близько 18°С тепла.

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У п’ятницю, 17 липня, у Львові та області буде тепла та сонячна погода, без істотних опадів, вдень близько 28°С тепла, вночі – близько 18°С тепла.

У суботу, 18 липня, у Львові та області температура повітря знизиться до максимальних 22°С тепла вдень, протягом дня можливі дощі.

У неділю, 19 липня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, дощі. Вдень температура повітря становитиме близько 24°С тепла, вночі –19°С тепла.

Згідно з консультативним прогнозом синоптиків, у понеділок, 20 липня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, дощитиме. Вдень температура повітря становитиме близько 20°С тепла.

У вівторок, 21 липня, температура повітря на Львівщині буде знижуватися до максимальних 18°С тепла, вдень дощитиме.

У середу, 22 липня, у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненнями, дощитиме, вдень позначки термометра показуватимуть максимальні 18°С тепла.

У середу, 23 липня, температура повітря може знизитися до максимальних 15°С тепла вдень, прогнозують короткочасні дощі.