Майже щодня у прогнозі дощі та грози

Цього тижня погода у Львові та області не матиме різких змін. Протягом тижня збережеться однакова температура повітря, а майже щодня у прогнозі дощі та грози. Львівський гідрометцентр розповів детальний прогноз до 23 травня.

У вівторок, 19 травня, буде хмарно з проясненнями. Вночі – без істотних опадів, вдень – місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 5–10°С тепла, вдень – 17–22°С тепла.

У середу, 20 травня, у Львові та області також дощитиме, місцями грози. Вдень температура повітря становитиме близько 21°С тепла, вночі – до 10°С тепла.

У четвер, 21 травня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Вдень дощитиме, місцями можливі грози. Вдень температура повітря становитиме близько 21°С тепла, вночі – до 10°С тепла.

У п’ятницю, 22 травня, денна температура повітря у Львові та області становитиме близько 22°С тепла, вночі – до 12°С, можливі дощі та грози.

У суботу, 23 травня, у Львові та області опадів не прогнозують. Вдень до 20°С тепла, вночі – до 12°С тепла.