Дощі вщухнуть, але посиляться вітри

Із понеділка, 20 квітня, у Львові та області похолодало. Синоптики розповіли детальний прогноз погоди на Львівщині до 25 квітня – дощі вщухнуть, але посиляться вітри, а вночі переважатиме заморозок.

«Робочий тиждень на Львівщині розпочинається дощем та прохолодою, але впродовж тижня погода поступово набере дещо приємнішого характеру. Вночі 21 квітня збережуться невеликі опади (дощ з мокрим снігом), вдень 23 квітня прогнозується невеликий дощ, в решту часу – без опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, помірний, наприкінці робочого тижня (четвер та п'ятниця) відбудеться посилення до поривів. Температура коливатиметься: вночі переважатиме заморозок, вдень коливатиметься від 7–12°С до 10–15°С тепла», – йдеться у повідомленні гідрометцентру.

У вівторок, 21 квітня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура вночі 1–6°С тепла, по півночі території та в горах сильний заморозок 0–3°С; температура вдень 7–12°С тепла.

У Львові 21 квітня також буде хмарна погода, вночі сильний заморозок 0–2°С; температура вдень 8–10°С тепла.

У середу, 22 квітня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Денна температура повітря становитиме близько 12°С тепла, а вночі становитиме близько 0°С, заморозки.

У четвер, 23 квітня, у Львові та області прогнозують незначний дощ, денна температура повітря становитиме близько 12°С тепла, вночі – близько 4°С тепла.

У п’ятницю, 24 квітня, вночі позначки термометра показуватимуть близько 1°С тепла, а вдень – до 12°С тепла. Протягом дня можливий дощ.

У суботу, 25 квітня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями, можливі незначні дощі. Вдень – до 12°С тепла, вночі – близько 4°С тепла.