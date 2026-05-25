У Львівській області буде мінлива хмарність

У останній тиждень травня у Львові та Львівській області буде мінлива погода. Початок тижня був сонячним, але незабаром вдарять грози і різко похолодає. Детальний прогноз до 30 травня розповіли у львівському гідрометцентрі.

У вівторок, 26 травня, у Львівській області буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень – пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 9–14°С, вдень – 23–28°С тепла. У Львові температура вночі – 10–12°С, вдень – 25–27°С тепла.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У середу, 27 травня, у Львові та області вдень температура повітря становитиме до 22°С, вдень можливі грози. Вночі – до 14°С тепла.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У четвер, 28 травня, у Львові та області протягом дня можливі дощі, вдень буде прохолодно – до 17°С тепла, вночі – до 9°С тепла.

У п’ятницю, 29 травня, у Львові та області буде мінлива хмарність, вдень температура повітря становитиме близько 20°С тепла, вночі – до 8°С тепла.

У суботу, 30 травня, у Львові та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вдень позначки термометра показуватимуть до 23°С тепла, вночі – близько 8°С.