У Львові буде хмарно з проясненнями

Другий тиждень липня приніс до Львова та області прохолодну, а місцями навіть осінню погоду. Уже незабаром температура повітря вдень опуститься до максимальних 14°С тепла. Укргідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди.

У середу, 8 липня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Місцями грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 9–14 м/с, пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 11–16°С, вдень – 18–23°С тепла.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У четвер, 9 липня, можливі короткочасні дощі, вдень температура повітря становитиме близько 14°С тепла.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У п’ятницю, 10 липня, у Львові та області також прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря вдень – близько 16°С тепла, вночі – 12°С тепла.

У суботу, 11 липня, можливі короткочасні дощі протягом дня, температура повітря залишатиметься прохолодною. Вдень – близько 17°С тепла.

У неділю, 12 липня, у Львові та області прогнозують короткочасні дощі, вдень – близько 18°С тепла.

Клікніть для збільшення

Поки на Європу насувається нова хвиля спеки, погода в Україні ще залишається доволі комфортною. Синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли прогноз для різних областей із 7 по 11 липня. Поки в одних областях буде значне похолодання, місцями до максимальних 18°С тепла, у інших буде літня спека – до 30°С тепла.