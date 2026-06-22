Позначки термометра сягатимуть 30°С тепла

У Львові та області розпочинається сонячний та теплий тиждень, позначки термометра сягатимуть 30°С тепла. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди із 23 по 27 червня.

«Цього тижня очікується дуже тепла погода, яку визначатимуть поля підвищеного атмосферного тиску. Переважно без опадів, лише завтра, 23 червня, внаслідок проходження холодного атмосферного фронту з півночі, очікуються короткочасні грозові дощі. Вітер переважно північно-західний, помірний. Температура вночі 12–17°С, вдень 25–30°С тепла», – повідомили синоптики.

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У вівторок, 23 червня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі – 13–18°С, вдень – 24–29°С тепла

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У середу, 24 червня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень температура повітря становитиме до 27°С тепла, вночі – до 19°С тепла.

У четвер, 25 червня, у Львові та області опадів не прогнозують, вдень до 28°С тепла, сонячно, а вночі – до 17°С тепла.

У п’ятницю, 26 червня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень температура повітря до 30°С тепла, вночі – до 19°С тепла.

У суботу, 27 червня, у Львові та області буде сонячно, вдень до 29°С тепла, без опадів, вночі – до 19°С тепла.

Наприкінці червня в Україну завітала спека, яка лише набирає оберти. У більшості регіонів незабаром очікується близько +30°С, а до кінця місяця спека може посилитись до +37°С.

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