У Львові буде сонячно на вихідних

На вихідних, 19 та 20 вересня, у Львові та на Львівщині буде сонячна та комфортна погода. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз.

У суботу, 19 вересня, погоду на Львівщині визначатиме малоградієнтне поле підвищеного атмосферного тиску. Протягом дня у Львові та області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці очікується туман. Вітер південний з переходом на західний, 3–8 м/с.

19 вересня вночі температура повітря в області становитиме 7–12°С, вдень – 20–25°С тепла. У Львові температура повітря вночі опускатиметься до 8–10°С, вдень – 22–24°С тепла.

У неділю, 20 вересня, за прогнозом Укргідрометцентру, у Львові та області буде сонячно, вдень очікується близько 21°C тепла, а вночі позначки термометрів опускатимуть приблизно до 10°С тепла. Опадів протягом дня не прогнозують.

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Погода почне погіршуватись уже із понеділка, 21 вересня. Синоптики оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 23 вересня.

Нагадаємо, що незабаром Україну накриє різке похолодання, місцями денний максимум температури повітря становитиме лише 10°C тепла. Прогноз Наталки Діденко та Укргідрометцентру по областях читайте за посиланням.