У Львові буде сонячно та спекотно

На вихідних, 15 та 16 серпня, у Львові та області буде дуже спекотно. За прогнозами синоптиків Львівського гідрометцентру спека сягатиме місцями 36°С тепла.

«Цими вихідними на Львівщині прогнозується спокійна та без опадів погода. Температура вночі до 20°С, вдень до 36°С тепла», – пишуть синоптики.

У суботу, 15 серпня, у Львові та на Львівщині буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. В області температура вночі – 9–14°С, вдень – 28–33°С тепла. У Львові – на два градуси нижча.

У неділю, 16 серпня, у Львові та на Львівщині буде спекотна погода, без опадів. Вдень температура повітря перевищуватиме 30°С тепла.

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