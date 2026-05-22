Денна температура повітря становитиме до 26°С тепла

На львів’ян та мешканців Львівської області чекають помірно теплі вихідні без опадів. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди для Львова та області на найближчі дні – до 27 травня.

У суботу, 23 травня, у Львівській області буде мінлива хмарність. Протягом дня буде без опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі – 6–11°С, вдень – 20–25°С тепла. У Львові вдень буде 20–22°С тепла.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У неділю, 24 травня, у Львові та області буде мінлива хмарність, вдень – до 24°С тепла, вночі – до 10°С тепла. Опадів синоптики також не прогнозують.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У понеділок, 25 травня, у Львові та області також не прогнозують опадів, а денна температура повітря становитиме близько до 24°С тепла, вночі – до 10°С тепла.

У вівторок, 26 травня, у Львові та області денна температура повітря зросте до 26°С тепла, вночі – до 13°С тепла. Опадів не прогнозують.

У середу, 27 травня, у Львові та області очікується спад температури повітря, а також вночі та протягом дня прогнозують дощі. Денна температура повітря становитиме близько 20°С тепла, а вночі – до 13°С тепла.