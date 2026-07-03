У Львові буде хмарно з проясненнями

Початок липня приніс до Львова та Львівської області омріяну прохолоду, але чи надовго відступила спека. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди до 8 липня.

У суботу, 4 липня, у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 8–13°С, вдень – 18–23°С тепла.

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У неділю, 5 липня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень – до 23°С тепла, вночі – близько 16°С тепла, опадів не прогнозують.

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У понеділок, 6 липня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Денна температура повітря становитиме близько 23°С тепла.

У вівторок, 7 липня, у Львові та на Львівщині вдень прогнозують близько 25°С тепла, без істотних опадів.

У середу, 8 липня, у Львові та області можливий короткочасний дощ, вдень – близько 27°С тепла.

Синоптики називають липень найтеплішим місяцем року, а у 2026 році температура повітря протягом липня буде суттєво вищою за норму. Детальний прогноз на місяць.