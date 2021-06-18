На вихідні, 19-21 червня, у Львівській області прогнозують спекотну погоду без опадів. Так, у суботу та неділю, 19-20 червня, максимальна температура вдень сягне +29°С, вночі – 13-15°С тепла. Опадів не передбачається, вітер східний, 5-10 м/с.

У понеділок, 21 червня, очікується переважно сонячна погода та +30°С удень і +17°С уночі. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Такий же прогноз синоптики мають і на вівторок, 22 червня. У ці дні, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на Львівщині буде надзвичайна пожежна небезпека. Водночас у сусідніх областях очікуються грозові дощі.

Додамо, що погодні сервіси, приміром, Sinoptik, Meteoprog, Accuweather та Gismeteo, прогнозують на вихідних на Львівщині місцями грози в обідню пору.