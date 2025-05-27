В Чернівцях на початку літа пронозують грозу

Український гідрометеорологічний центр прогнозує потепління у Чернівцях з неділі, 1 червня. Однак перший тиждень все одно дощитиме. Згідно з інформацією синоптиків Метеофо, протягом наступного місяця найвища температура повітря сягатиме +25°C, а найнижча буде +9°C.

До кінця травня у Чернівцях очікується мінлива погода з опадами. Так, у середу, 28 травня буде хмарно. Синоптики попереджають про сильні дощі, які йтимуть весь день. Температура вночі коливатиметься від +11ºС до +12ºС, вдень – від +12ºС до +13ºС.

У четвер, 29 травня, прогнозують хмарну погоду з сильним дощем. Температура вночі коливатиметься від +11ºС до +12ºС, а вдень – від +14ºС до +16ºС. Пʼятниця, 30 травня, буде хмарною весь день, лише надвечір вийде сонце. Температура вночі становитиме від +12ºС до +13ºС, вдень – від +16ºС до +19ºС.

До 10 червня час від час ще будуть дощі

У перші дні літа в Чернівцях потеплішає. Зокрема, вночі 1 червня температура повітря становитиме приблизно +13°C, а впродовж дня – від +22°C до +24°C. Вранці прогнозують туман, слабку хмарність, а вдень – сонячно. Вже 2 червня буде сонячно. Вдень синоптики прогнозують до +25°C, а вночі слід очікувати на +16°C.

Загалом, згідно з даними Метеофо, невеликий дощ час від часу у Чернівцях прогнозують упродовж десяти днів червня. Вже з 10 червня слід очікувати ясної і сонячної погоди.