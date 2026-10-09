У західних областях буде хмарно, місцями прогнозують значні дощі

В Україну прийшли похолодання та дощі, але наразі його відчувають мешканці західних областей. Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили прогноз погоди на вихідні, 10–11 жовтня, та назвали області, де буде найхолодніше.

У суботу, 10 жовтня, в Україні збережеться ще доволі комфортна погода, по всій території країни переважно буде без опадів. У західних областях очікується від 15 до 18°С тепла вдень, на Буковині – до 20°С тепла. На решті території вдень прогнозують від 14 до 19°С тепла. Найпрохолодніше буде на півночі – від 14 до 16°С тепла, а найтепліше – на півдні, до 21°С тепла.

У неділю, 11 жовтня, погода погіршиться. У західних областях буде хмарно, місцями прогнозують значні дощі. Денна температура повітря становитиме від 9 до 14°С тепла, на Буковині вдень – до 20°С тепла.

Карта погоди в Україні 11 жовтня (клікніть для збільшення)

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На іншій території України 11 жовтня очікується переважно сонячна погода. На Сумщині та Харківщині вдень позначки термометрів показуватимуть від 15 до 18°С тепла, в інших областях – переважно від 17 до 21°С тепла. Найтепліше очікується на півдні – до 24°С тепла, тобто ще справжнє бабине літо.

Нагадаємо, що синоптики розповіли прогноз погоди в Україні на жовтень 2026 року та повідомили, чи може випасти перший сніг.

Науковиця також пояснила, якою буде погода взимку 2026–2027 років і коли українцям чекати на перший сніг.