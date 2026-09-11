На вихідних погода в Україні погіршиться

На вихідних, 12 та 13 вересня, погода в Україні погіршиться, але зміни торкнуться не усіх областей. Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди по регіонах та розповіли, де денна температура повітря сягне лише 13°C тепла.

У суботу, 12 вересня, похолодання відчують мешканці заходу, півночі, а також Житомирської, Київської та Вінницької областей. Найхолодніше буде на Львівщині – тут очікується денний максимум лише 13°C. На Рівненщині температура повітря становитиме до 14°C тепла, в інших західних областях денний максимум – до 15°C, окрім Буковини – там до 19°C.

Карта погоди в Україні 12 вересня (клікніть для збільшення)

На півночі країни температура знизиться до 15°C, у Житомирській, Київській та Вінницькій областях – від 16 до 19°C. У областях, де буде похолодання, протягом дня прогнозують дощі. На іншій території України денна температура повітря становитиме від 25 до 28°C тепла.

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У неділю, 13 вересня, у західних областях вдень температура повітря становитиме близько 18°C тепла. Прохолодна та дощова погода також буде у центральних та північних областях – від 16 до 19°C тепла.

Найтепліша погода у неділю буде на сході – до 30°C тепла, на півдні місцями температура повітря становитиме 27°C тепла, у Дніпропетровській області та на Запоріжжі – до 28°C тепла.

Карта погоди в Україні 13 вересня (клікніть для збільшення)