У більшості областей збережеться хмарна погода, протягом дня дощитиме

У суботу та неділю, 17 та 18 жовтня, у більшості областей України переважатиме хмарна, холодна та дощова погода. Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили детальний прогноз по областях на вихідні.

У суботу, 17 жовтня, по всій території України збережеться хмарна погода, протягом дня дощитиме. Найхолодніше очікується на заході України – вдень температура повітря становитиме від 7 до 12°С тепла. На Буковині – максимально 7–9°С тепла.

В інших областях 17 жовтня температура повітря буде вищою. Денний максимум становитиме близько 15–18°С тепла, на крайньому сході прогнозують до 22°С тепла вдень. Вночі в Карпатському регіоні, а вдень – у південних та південно-східних областях – очікуються помірні дощі. Лише у південних областях вночі буде без опадів.

Карта погоди в Україні 17 жовтня (клікніть для збільшення)

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У неділю, 18 жовтня, хмарна та дощова погода продовжуватиме панувати в Україні, однак температура повітря уже буде збільшуватися. На заході України вдень очікується від 10 до 13°С тепла, на Закарпатті – 15–17°С тепла. Протягом дня можливі дощі.

В інших областях температура повітря буде трішки вищою – вдень переважно від 13 до 16°С тепла. На півдні – до 18°С тепла, на сході – місцями до 21°С тепла. Протягом дня також очікуються дощі.

Карта погоди в Україні 18 жовтня (клікніть для збільшення)

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