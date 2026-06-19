Позначки термометра перетнуть +30°С

Європа на порозі спеки у понад +40°С, але в Україні настільки сильної спеки наразі не прогнозують, хоча позначки термометра й перетнуть +30°С. Синоптикиня Наталка Діденко оприлюднила детальний прогноз на вихідні, 20 та 21 червня.

Як вказано у прогнозі синоптикині Наталки Діденко, впродовж суботи та неділі, 20–21 червня, температура повітря становитиме протягом дня +25–29°С, у західній частині та на південному заході України +27–32°С.

«Справді, найближчим часом у багатьох країнах Західної Європи очікується дуже сильна спека, наприклад, на наступному тижні в Іспанії, Португалії, Франції стовпчики термометрів досягатимуть і навіть перевищуватимуть +40 градусів. Благословенний клімат України дасть змогу уникнути цієї нестерпної спеки із заходу континенту, у нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, але до +40 не дійде», – пише Діденко.

У суботу, 20 червня, дощі з грозами очікуються впродовж смуги від Вінниччини через Черкащину, Полтавщину до Харківщини. На решті території без істотних опадів.

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У неділю, 21 червня, в Україні скрізь переважатиме суха сонячна дуже тепла погода, лише ввечері в неділю з'являться дощі на крайньому заході.

У Києві 20 та 21 червня погода сприятиме відпочинку просто неба – сонячно, без опадів, вдень погода прогріється до +26°С.

Синоптики також детально розповіли про погоду у Львові та області до 24 червня.

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