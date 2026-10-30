В Україні не прогнозують різкої зміни погоди, а у деяких областях навіть буде сонячно

Протягом вихідних, 31 жовтня та 1 листопада, в Україні не прогнозують різкої зміни погоди, а у деяких областях навіть буде сонячно. Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили детальний прогноз по областях.

У суботу, 31 жовтня, у західних областях очікується від 6 до 12°С тепла вдень. Найтепліше буде на Закарпатті – від 10 до 12°С тепла, а найхолодніше (до 9°С тепла) – на Львівщині, Прикарпатті, Буковині та Хмельниччині.

На півночі та у центрі прогнозують від 7 до 11°С тепла, місцями можливий короткочасний дощ. На сході та півдні місцями температура зросте до 14°С тепла, можливі дощі.

У неділю, 1 листопада, у деяких областях очікується незначне потепління. На заході України вдень переважно від 8 до 11°С тепла, на Закарпатті – 15°С тепла вдень. Опадів не прогнозують.

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На півночі пануватиме холодна погода – вдень очікується від 6 до 10°С тепла, можливий короткочасний дощ. У частині центральних областей та на півдні переважатиме сонячна погода, вдень місцями очікується до 14°С тепла. На сході також буде тепло – на Донбасі до 15°С тепла.

Карта погоди в Україні 1 листопада (клікніть для збільшення)