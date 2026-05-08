Практично повсюди – короткочасні дощі, можливі грози

Раптова спека на початку травня 2026 року для багатьох була приємною. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла прогноз погоди на вихідних у різних областях України. Є хороші новини для тих, кому заважала спека: Наталка Діденко повідомила, що незабаром похолоднішає.

Як вказано у прогнозі, у суботу та неділю, 9–10 травня, в Україні похолоднішає: вдень – до +12–18°С, лише в східній частині та на південному сході ще побуде тепла, навіть спекотна погода, +20–26°С.

Через Україну 9–10 травня проходитимуть атмосферні фронти, тому практично повсюди – короткочасні дощі, можливі грози. У неділю на заході – без опадів.

У Києві у суботу, 9 травня, без серйозних опадів, а ось у неділю пройдуть дощі. У суботу в столиці буде до +20°С, а в неділю відчутно похолоднішає до +12–14°С.