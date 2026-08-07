В Україну повертаються дощі, зливи та грози із градом

Після сильної спеки та посухи в Україну повертаються дощі, зливи та грози із градом, а вітер посилюватиметься до шквалів. Синоптики Укргідрометцентру повідомили прогноз на вихідні, із 8 до 10 серпня.

Як повідомили синоптики, у п’ятницю, 7 серпня, приходить холодний атмосферний фронт із заходу, який і зумовлює зміну повітряних мас. Синоптики наголошують, що зміна атмосферного фронту після тривалої спеки може бути динамічною і призвести до активних грозових процесів.

У суботу, 8 серпня, вночі на заході, півночі та Вінничині очікуються дощі, місцями значні, також грози та град, шквали 15–20 м/с. Вдень дощі та грози прогнозують у інших областях країни, окрім західних.

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Температура вночі 8 серпня очікується 18–23°С, в західних областях буде прохолодніше – 14–19°С; вдень – 24–29°С, на півдні та південному сході країни сильна спека – 35–37°С.

У неділю та понеділок, 9 та 10 серпня, на більшості території України переважно без опадів, лише в неділю на південному сході країни короткочасні дощі, грози.

Із понеділка, 10 серпня, в Україні переважатиме суха погода, позначки термометра лише на півдні та сході перевищуватимуть 30°С тепла.

Карта погоди в Україні 10 серпня (клікніть для збільшення)