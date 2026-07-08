У найближчі дні значного потепління в Україні не передбачають

У більшості областей України протягом другого тижня липня зберігається комфортна погода, найпрохолодніше на заході. Скільки триватиме похолодання та чи накриє Україну нова хвиля аномальної спеки з Європи? Пропонуємо пояснення синоптиків.

За даними Укргідрометцентру, у четвер, 9 липня, найпрохолодніше буде на заході України – місцями до максимальних 17°С вдень (у Львівській та Хмельницькій областях). Найтепліше на сході – до 30°С тепла.

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У п’ятницю, 10 липня, температура у західних областях місцями може знизитися до максимальних 16°С тепла вдень. У інших областях до максимальних 23–25°С тепла, найтепліше на сході – до 28°С тепла.

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У суботу, 11 липня, в Україні збережеться прохолодна погода, на заході – від 17 до 23°С тепла, у інших регіонах до 25°С тепла, можливі короткочасні дощі.

Карта погоди на 13 липня (Клікніть для збільшення)

У неділю, 12 липня, та понеділок, 13 липня, значного потепління в Україні не передбачають. У більшості регіонів денний максимум становитиме від 20 до 23°С тепла, можливі дощі.

Чи прийде в Україну аномальна спека з Європи?

Синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів NV, що над Європою зараз формується новий антициклон із заходу.

«Наскільки я знаю, колеги з європейських країн поки що не б’ють на сполох, як це було у попередні рази», – заспокоює експерт.

Тобто, на його думку, цей антициклон навряд принесе з собою такі ж критично високі температури, як були у попередні тижні.

Нагадаємо, що, за прогнозами, після незначного перепочинку Європу накриє нова хвиля пекельної спеки уже найближчими днями. За даними синоптиків, температура повітря сягатиме понад 40°С тепла.