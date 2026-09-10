11 вересня дощі пройдуть у західних областях України

У п’ятницю, 11 вересня, погода в Україні суттєво відрізнятиметься: поки в одних областях буде спека і 30°C тепла, в інших – максимально лише 15–19°C тепла. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла детальний прогноз по регіонах.

Найхолодніше у п’ятницю, 11 вересня, буде у західних областях України. Впродовж дня максимальна температура повітря становитиме лише 15–19°C.

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За словами Наталки Діденко, повітря стане свіжішим і на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, зниження температури повітря буде також відчутне на Харківщині, Полтавщині та Вінниччині. У цих регіонах максимальна температура повітря коливатиметься від 19 до 23°C тепла.

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На решті території України, а саме у південній частині, східних областях та на Дніпропетровщині, ще втримається висока температура повітря, вдень 11 вересня тут очікується від 25 до 30°C.

Карта погоди в Україні 11 вересня (клікніть для збільшення)

11 вересня дощі пройдуть у західних областях України, а в суботу, 12 вересня, опади поширяться також на північ та на частину центральних областей. У Києві 11 вересня очікується комфортна погода, температура повітря коливатиметься в межах 23°C тепла, істотних опадів не передбачається.

У суботу, 12 вересня, в Києві буде сильний дощ, особливо вранці, а також температура повітря відчутно знизиться. Максимальна температура повітря лише 14–15°C.

У неділю, 13 вересня, антициклон зумовить суху повітряну масу. Максимальна температура повітря на заході, на півночі та у центральних областях підвищиться до 20–24°C тепла. На півдні, сході та на Дніпропетровщині літо ще триватиме, там очікується від 25 до 30°С.

«Погода найближчим часом буде мінливою, стрибатиме атмосферний тиск, температура повітря коливатиметься від 30 до 15°C тепла, тому людям із серцево-судинними недугами варто бути більш обережними й уважними до свого здоров’я», – пише Наталка Діденко.

Карта погоди в Україні 13 вересня (клікніть для збільшення)