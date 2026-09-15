Похолодання поступово накриє усю Україну

Поки жителі більшості областей України радіють бабиному літу, наближається хвиля різкого похолодання. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли температура повітря почне знижуватися – місцями денний максимум становитиме лише 10°C тепла.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, із понеділка, 21 вересня, в Україні розпочнеться похолодання. Температура повітря істотно знизиться і впродовж дня становитиме лише від 10 до 17°C, а також побільшає дощів.

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«Через територію України проходитимуть атмосферні фронти, які принесуть помірні та сильні опади. Цей прогноз ще потребуватиме уточнення», – написала Наталка Діденко.

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Згідно з консультативним прогнозом Укргідрометцентру, температура повітря з 21 вересня різко знизиться у більшості областей.

У понеділок, 21 вересня, у Львові, Івано-Франківську, Рівному, Луцьку вдень позначки термометра опустяться до максимальних 16°С–18°C тепла вдень. У Хмельницькому вдень прогнозують лише 14°C, а у Чернівцях – 15°C тепла.

Холодну погоду відчують мешканці Житомира, Вінниці, Чернігова – вдень буде лише до 15–16°С тепла. У Києві похолодає до 17°C. У понеділок, 21 вересня, ще буде тепло в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі – місцями до 26°C.

У вівторок, 22 вересня, похолодання посилиться. У Сумах, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпрі температура повітря вдень знизиться місцями до 14°C. На заході України температура повітря коливатиметься від 10 до 13°C тепла. На Закарпатті – до 16°C тепла.

У Києві 22 вересня очікується від 11 до 14°C тепла вдень, у Вінниці – до 11°C тепла вдень. У Харкові 22 вересня ще прогнозують до 19°C, але уже 23 вересня температура має знизиться до 12°C. Тож похолодання поступово накриє усю Україну.