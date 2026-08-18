Погода в Україні зміниться і повернеться спека

Погода наприкінці літа змінюється дуже швидко, але спека не відступає. Комфортна літня погода та похолодання, яке прийшло у західні області, уже скоро зміниться на спеку. Синоптики Укргідромецтентру оприлюднили прогноз для різних областей із 19 по 23 серпня та розповіли, де очікувати до 36°С тепла.

У середу, 19 серпня, в Україні переважатиме комфортна погода, у більшості регіонів буде хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі. На півдні та сході вдень очікується від 25 до 28°С тепла, на Донбасі – до 31°С тепла. На іншій території країни денний максимум не перевищуватиме 25°С тепла.

У четвер, 20 серпня, погода в Україні зміниться, переважатиме сонячна погода, лише на заході можливі короткочасні дощі. У західних областях вдень температура становитиме від 26 до 32°С тепла. Найспекотніше на Буковині та Прикарпатті. У центральній та південній частині країни денний максимум становитиме близько 30°С тепла.

У п’ятницю, 21 серпня, у більшості українських областей позначки термометра вдень показуватимуть понад 30°С тепла. На Буковині – до 36°С тепла, на Прикарпатті та Закарпатті – до 33°С тепла. У центральний областях – до 33°С тепла, на півдні та сході також місцями до 33°С тепла.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Карта погоди в Україні 21 серпня (клікніть для збільшення)

У суботу, 22 серпня, на заході України переважатиме комфортна погода, лише на Буковині прогнозують 35°С тепла. У центральних, південних та східних областях – переважатиме сонячна погода без опадів, вдень до 34°С тепла.

У неділю, 23 серпня, у більшості західних областей та на півночі вдень від 24 до 29°С тепла. У інших областях температура повітря перевищуватиме 30°С тепла. На півдні та на сході – до 36°С тепла.

Карта погоди в Україні 23 серпня (клікніть для збільшення)