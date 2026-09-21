Пройдуть подекуди сильні дощі, часом з грозою, посилиться вітер до штормового

В Україну прийшло похолодання та дощі, а люди уже чекають другого бабиного літа. Синоптик Ігор Кібальчич розповів порталу «Метеопрог» детальний прогноз по областях до 27 вересня.

За словами Ігоря Кібальчича, найважливішою подією у синоптичній ситуації стане виникнення і розвиток активного південного циклону, який зіпсує погоду 23–25 вересня.

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«Під його впливом пройдуть подекуди сильні дощі, часом із грозою, посилиться вітер до штормового, а також спостерігатиметься нерівномірний розподіл температури повітря. Більш стійкий характер погоди очікується у вихідні, та буде пов’язаний із розвитком антициклону над Східною Європою», – пише синоптик.

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У вівторок, 22 вересня, незначні дощі вночі можливі у північних, західних областях. Вдень дощитиме, а також можливі грози на Правобережжі та Кримському півострові. Вдень позначки термометрів показуватимуть від 14°С до 19°С тепла, у південно-східних областях буде трішки тепліше – від 16°С до 21°С тепла.

Карта погоди в Україні 22 вересня (клікніть для збільшення)

У середу, 23 вересня, сильні дощі очікуються у південних, центральних, північних та північно-східних областях, місцями можливі грози. На заході країни прогнозують переважно незначні дощі. Вдень температура повітря становитиме від 12°С до 17°С тепла, на крайньому сході – до 21°С тепла.

У четвер, 24 вересня, сильні дощі вночі пройдуть у північній частині країни, а на іншій території очікуються переважно незначні дощі, протягом дня можливі грози. Денна температура повітря у більшості областей очікується у межах 12–17°С тепла, у північно-західних областях протягом доби – близько 10°С тепла.

У п’ятницю, 25 вересня, на заході та півночі пройдуть помірні дощі. У більшості областей вдень позначки термометрів показуватимуть від 17°С до 22°С тепла, у західних областях – від 8°С до 13°С тепла.

У суботу, 26 вересня, у західних областях України буде дощова та холодна погода, на іншій території країни переважно без опадів. Денна температура повітря на заході – від 12°С до 17°С тепла, у інших областях від 18°С до 23°С тепла.

Карта погоди в Україні 26 вересня (клікніть для збільшення)

У неділю, 27 вересня, у західних та північних областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, на іншій території країни опадів не прогнозують. Вдень температура повітря уже ставатиме теплішою – від 21°С до 26°С тепла. На заході та півночі – від 14°С до 19°С тепла.