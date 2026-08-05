Після спеки в Україні вируватиме негода

Уже із 7 серпня почне відступати аномальна спека – спершу полегшення відчують мешканці західних областей, а із 8 серпня температура піде на спад й на іншій території країни. Синоптик Ігор Кібальчич на порталі «Метеопрог» повідомив, у яких областях вируватиме негода.

За прогнозом синоптика, у четвер, 6 серпня, вночі в районі Полісся, вдень в решті областей західної України місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, можливі шквали.

На решті території країни 6 серпня опадів не передбачається. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +19…+24°С, вдень – +33…+38°С, у південних та західних областях – місцями +39…+40°С.

У п'ятницю, 7 серпня, вночі у західній частині країни місцями пройдуть короткочасні дощі. Вдень у західних, північних та місцями центральних регіонах очікуються сильні зливи, місцями град та шквали, 17–22 м/с. На Лівобережжі переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах +20…+25°С, вдень – +33…+38°С.

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У суботу, 8 серпня, на більшій частині території України, крім західних регіонів, пройдуть грозові дощі, вдень місцями з градом та шквалами. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря в північних та західних областях вночі становитиме +14…+19°С, вдень – +27…+32°С. У решті регіонів вночі – +21…+26°С, вдень – +33…+38°С.

8 серпня спека зберігатиметься на півдні та південному сході (клікніть на карту для збільшення)