До кінця місяця спека може посилитись до 37°С

Наприкінці червня в Україну завітала спека, яка лише набирає оберти. У більшості регіонів незабаром очікується близько +30°С, а до кінця місяця спека може посилитись до +37°С. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як вказано у прогнозі на сайті Українського гідрометеорологічного центру, у вівторок, 23 червня, на заході та в центрі можливі короткочасні дощі. Денна температура повітря становитиме до 29°С тепла, на півдні – до 31°С тепла. На іншій території Україні вдень позначки термометрів показуватимуть від 25 до 29°С тепла.

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У середу, 24 червня, практично на усій території України без опадів, короткочасний дощ можливий на півдні. Протягом дня температура повітря становитиме до 30°С тепла. На заході та у центрі збережеться сонячна погода.

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У четвер, 25 червня, короткочасні дощі можливі на сході, на іншій території України – без опадів. На заході – до 30°С тепла, на іншій території України трішки прохолодніше – до 25–27°С тепла.

У п’ятницю, 26 червня, у західних областях денна температура повітря становитиме в середньому до 30°С, на Закарпатті – до 33°С тепла. На півдні місцями до 30°С тепла, на півночі, сході та в центрі трішки прохолодніше – до 26–28°С тепла.

У суботу, 27 червня, на сході, півночі та у центрі – до 25°С тепла, півдні – до 28°С тепла, на заході місцями до 33°С тепла. Найспекотніше буде у Закарпатській області. Протягом дня опадів не прогнозують.

За консультативним прогнозом Укргідрометцентру, на вихідних, 27 та 28 червня, у західних областях буде близько 30°С, найспекотніше у неділю на Закарпатті – до 34°С. На півдні (Миколаїв, Херсон) – до 29°С, на сході навпаки очікується прохолода – близько 25°С тепла.

За консультативним прогнозом, із 29 червня по 1 липня на заході України спека посилиться до 36–37°С тепла. Найбільшу спеку прогнозують на Закарпатті, Волині, Івано-Франківську, Чернівцях, Рівному.

Останні дні червня можуть також бути спекотними у Києві, Житомирі (до 36°С тепла), на півдні та іншій території України також спека – понад 30°С тепла.

Цього тижня екстремальна африканська спека накриє Європу, у деяких країнах прогнозують до 44°С тепла.

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