Початок серпня принесе в Україну нову хвилю пекельної спеки

Початок серпня принесе в Україну нову хвилю пекельної спеки. Синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли детальний прогноз погоди із 28 липня по 1 серпня. У яких областях очікувати до 34°С тепла?

Як повідомили синоптики, у вівторок, 28 липня, на заході України буде прохолодна погода, денний максимум від 21 до 24°С, можливі короткочасні дощі. Найспекотніше буде на півдні та на сході – місцями до 27°С тепла. На іншій території країни – до 25°С тепла, можливі дощі.

У середу, 29 липня, у більшості областей буде хмарно з проясненнями, значних опадів синоптики не прогнозують. Денний максимум – близько 25°С тепла.

Із четверга, 30 липня, температура повітря почне рости. На заході позначки термометра показуватимуть до 30°С тепла – найспекотніше на Закарпатті, у Львові та на Буковині. На іншій території країни до 27°С тепла, переважно сонячно.

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У п’ятницю, 31 липня, на заході потепліє місцями до 32°С тепла – таку погоду прогнозують на Закарпатті, Львівщині та Буковині. У інших областях буде тепло, але позначки термометра сягатимуть до максимальних 27–30°С тепла.

Погода на 31 липня (клікніть для збільшення)

У суботу, 1 серпня, на більшості території України – близько 30°С тепла. На заході найспекотніше. На Львівщині, Закарпатті та на Буковині буде спека до 34°С тепла.

Погода на 1 серпня (клікніть для збільшення)