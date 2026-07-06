Поки у одних областях буде значне похолодання, місцями до максимальних 18°С тепла, у інших буде літня спека

Поки на Європу насувається нова хвиля спеки, погода в Україні ще залишається доволі комфортною. Синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли прогноз для різних областей із 7 по 11 липня. Поки в одних областях буде значне похолодання, місцями до максимальних 18°С тепла, у інших буде літня спека – до 30°С тепла.

У вівторок, 7 липня, найхолодніше буде на заході України. У Львівській, Рівненській, Волинській областях до максимальних 20°С тепла вдень. У Хмельницькій та Тернопільській областях – до 23°С тепла. Серед західних областей найтепліше буде на Закарпатті та Буковині – до 27°С тепла.

У центрі та на півночі 7 липня очікується до 25°С тепла, на сході – до 27°С тепла, а на півдні – місцями до 29°С тепла.

Погода в Україні 7 липня

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У середу, 8 липня, практично в усіх західних областях прогнозують вдень до 20°С тепла, найтепліше буде на Закарпатті – до 24°С тепла. На півночі та у центрі – до 23–25°С тепла, найтепліше буде на сході та південному сході – до 30°С тепла. Протягом дня – на заході дощі.

У четвер, 9 липня, у західних областях зберігатиметься найхолодніша погода, вдень позначки термометра можуть становити максимально від 17 до 22°С тепла (найтепліше – на Закарпатті). На сході буде доволі спекотно – до 30°С тепла.

У п’ятницю, 10 липня, прохолодна погода буде майже на усій території України, денний максимум становитиме від 21 до 24°С тепла.

У суботу, 11 липня, найтепліше буде на півдні – до 26°С тепла, та на Закарпатті – до 27°С тепла. У інших областях України – вдень до 23°С тепла, можливі короткочасні дощі.

Синоптики називають липень найтеплішим місяцем року, а у 2026 році температура повітря протягом липня буде суттєво вищою за норму. Детальний прогноз на місяць.