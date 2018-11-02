В суботу, 3 листопада, на території України опадів не очікується, вітер буде південно-східним, 5-10 м/с, повідомив Український гідрометцентр.

Температура вночі 4-9° тепла, в східних областях від 3° тепла до 2° морозу, вдень 9-14° тепла, на заході країни та півдні Одеської області до 18°; на Закарпатті вночі 7-12°, вдень 17-22°.

У неділю, 4 листопада, в Україні без опадів, лише на північному сході місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний із переходом на східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, у Прикарпатті та Одеській області до 16°; на Закарпатті вночі 5-10°, удень 18-21°.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на листопад. За даними синоптиків, похолодання і зниження температури до від’ємних значень очікується в другій половині листопада. Тоді ж можливі опади снігу. Але, як зауважили синоптики, в низку регіонів цьогорічний листопад принесе менше опадів, ніж зазвичай.