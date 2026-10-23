Найтепліша погода очікується на півдні – до 20°С тепла

На вихідних в більшості областей України збережеться комфортна та суха погода. Синоптики Укргідрометцентру розповіли детальний прогноз із 24 по 26 жовтня. Уже в понеділок очікується похолодання.

У суботу, 24 жовтня, найтепліша погода очікується на півдні – до 20°С тепла. У центральних, північних та східних областях вдень позначки термометрів показуватимуть від 15 до 18°С тепла. На сході буде переважно сонячно, а в інших областях можливі незначні дощі.

На заході України 24 жовтня буде трішки прохолодніше, ніж в інших областях. Вдень очікується від 12 до 15°С тепла, без опадів. На Львівщині та Закарпатті – переважно сонячно, в інших областях буде хмарно з проясненнями.

У неділю, 25 жовтня, на заході переважатиме сонячна погода, вдень – до 16°С тепла, опадів не прогнозують. На півдні буде хмарно з проясненнями, вдень потепліє до 19°С тепла. В інших областях прогнозують від 13 до 18°С тепла. Короткочасний дощ можливий на Вінниччині.

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Карта погоди в Україні 25 жовтня (клікніть для збільшення)

У понеділок, 26 жовтня, погода зіпсується у більшості областей. На заході місцями можливий короткочасний дощ, денний максимум температури повітря – 13–14°С тепла, місцями прогнозують незначні дощі.

На півдні очікується найтепліша погода – до 18°С тепла, а на сході буде найхолодніше – місцями температура повітря вдень становитиме лише від 10 до 12°С тепла. В інших областях очікується від 12 до 14°С тепла вдень, без істотних опадів.

Карта погоди в Україні 26 жовтня (клікніть для збільшення)