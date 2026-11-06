У більшості областей буде холодна погода, а в деяких прогнозують сильні морози та сніг

7 та 8 листопада очікувати на потепління в Україні не варто. У більшості областей буде холодна погода, а в деяких регіонах прогнозують сильні морози та сніг. Детальніше про погоду на вихідних розповіли синоптики Укргідрометцентру.

У суботу, 7 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі, крім заходу, а також вдень в центральних, південних та східних областях прогнозують невеликий сніг. На півдні та сході країни – сніг із дощем. У північних, центральних та східних областях вночі та вранці подекуди буде ожеледиця на дорогах.

Карта погоди в Україні 7 листопада (клікніть для збільшення)

7 листопада вітер очікується північно-західний, північний, 5–10 м/с, у південній частині країни вдень – місцями пориви 15–18 м/с. Температура повітря вночі опускатиметься від 2°С тепла до 3°С морозу, в західних областях – 1–6°С морозу. Вдень в Україні потепліє лише до 0–6°С тепла.

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У неділю, 8 листопада, на території України переважно без опадів. Протягом дня прогнозують від 4 до 6°С тепла, вночі – до 3°С морозу. У західних областях та на півдні з-за хмар вдень може вийти сонце.

Нагадаємо, що раніше синоптикиня Наталка Діденко назвала дату, коли в Україну прийде потепління.

Кліматологиня Віра Балабух також розповіла, якою буде зима 2026–2027 років. Чи варто готуватись до лютих морозів та снігопадів, чи навпаки – до аномального тепла та дощів? Читайте у прогнозі.

Карта погоди в Україні 8 листопада (клікніть для збільшення)