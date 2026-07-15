В Україну повертається тепло

Після хвилі похолодання в Україну повертається тепло, але чи варто остерігатися аномальної спеки уже найближчими днями? Синоптики Укргідрометцентру розповіли детальний прогноз для різних областей України із 16 по 20 липня.

У четвер, 16 липня, в усіх областях України буде тепла літня погода. На заході найтепліше буде на Закарпатті – до 30°С тепла, у інших західних областях до 28°С тепла. На півдні денний максимум місцями сягатиме 30°С тепла, у центрі та на півночі – до 27°С тепла. Найпрохолодніше буде у Харківській, Полтавській та Сумській областях – денний максимум становитиме 23–25°С тепла.

У п’ятницю, 17 липня, найтеплішу погоду варто очікувати західним та південним областям – 27–29°С тепла. Найспекотніше буде на Закарпатті – до 31°С тепла. На іншій території України денні максимуми становитимуть від 23 до 26°С тепла.

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У суботу, 18 липня, найтепліше буде на заході України – до 30°С тепла на Буковині. На півдні – до 27°С тепла, на іншій території України збережеться комфортна погода – до 25°С тепла. Найпрохолодніше буде у Харківській, Полтавській та Сумській областях – денний максимум становитиме 20–24°С тепла.

У неділю, 19 липня, температура повітря на заході коливатиметься у межах 23–27°С тепла. У центрі, на півдні та півночі буде тепліше – місцями до 31°С тепла. Найпрохолодніше буде у Сумській області – до 23°С тепла.

У понеділок, 20 липня, у більшості областей України буде комфортна погода без спеки – від 21 до 24°С тепла. Найтепліше на Запоріжжі, у Дніпрі та на Донбасі – до 30°С тепла. У центральній частині Україні прогнозують дощі.

Погода на 20 липня (клікніть для збільшення)