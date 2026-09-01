Заморозки в повітрі зазвичай відмічають у другій та третій декадах місяця

Осінь в Україну прийде з комфортною температурою та дощами, лише на півдні та сході у перші дні вересня зберігатиметься до 28°С тепла. Чи очікувати від першого місяця осені аномальну спеку? Синоптики Укргідрометцентру розповіли прогноз погоди та аналіз попередніх років. За даними синоптики, заморозки в повітрі зазвичай відмічають у другій та третій декадах місяця.

Прогноз погоди на вересень 2026 року:

За даними синоптиків, середня місячна температура передбачається 11–18°С, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 37–76 мм, в Карпатах 74–106 мм, що в межах норми (80–120%).

У перші дні вересня, найпрохолодніше буде у західних областях та на півночі країни – до 23°С вдень, прогнозують дощі. Водночас на сході та півдні збережеться переважно сонячна погода, вдень місцями до 28°С тепла.

Коротка кліматична характеристика вересня (аналіз попередніх років):

Вересень – перехідний місяць від літа до осені, якому властиве загальне зниження температури, послаблення грозової активності в атмосфері.

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Середня місячна температура повітря складає 13–17°С, у південній частині – місцями 18–20°С, в гірських районах – 9–15°С.

Абсолютний максимум температури становить 30,7–38,8°С, в гірських районах (крім Чернівецької області) – місцями 24,3–36°С

Абсолютний мінімум – 1–8,8°С морозу, в Херсонській, Запорізькій та Чернівецькій областях – місцями 0–1°С тепла, в Криму – до 5,5°С тепла.

Заморозки в повітрі відмічено у другій та третій декадах; в Карпатах та місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях – в першій декаді.

Середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм, у південній частині – місцями 28–36 мм, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях – 77–108 мм, на високогір’ї Карпат – 126–130 мм.