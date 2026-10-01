Cередня температура повітря у жовтні очікується в межах 6–12°С тепла

Жовтень розпочнеться в Україні із похолодання та заморозків. Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу, якої погоди очікувати цього місяця.

За словами Наталії Птухи, середня температура повітря у жовтні очікується в межах 6–12°С тепла, що є близьким до норми та відповідає цьому сезону. Місячна кількість опадів прогнозується на рівні 31–77 міліметрів, а у Карпатах – 51–101 міліметр, що також у межах норми – від 80 до 120%.

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«Тобто поки що, за розрахунками наших фахівців і світових прогностичних центрів, аномально теплого чи аномально холодного жовтня ми не очікуємо. Наразі бачимо, що перша декада, для якої вже можемо робити більш точний прогноз, загалом буде в межах норми», – каже представниця Укргідрометцентру.

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Початок жовтня, зокрема перші його дні, будуть переважно сухими, а далі можуть проходити атмосферні фронти. Синоптична ситуація досить динамічна, як і навесні, адже це сезони перебудови між холодною та теплою порою року.

«Якщо дивитися на кліматичну характеристику жовтня, то опади у вигляді снігу, особливо у високогір’ї, вже цілком можливі. Тому нічого екстраординарного в цьому немає. Сніг у високогір’ї може випадати навіть у вересні, а інколи сніжинки спостерігаються й у серпні. Архівні дані це підтверджують. Тож для жовтня сніг не є дивиною», – додає Наталія Птуха.

Синоптики Укргідрометцентру також оприлюднили кліматичну характеристику жовтня – це аналіз попередніх років.

Коротка кліматична характеристика жовтня

Середня місячна температура повітря складає 6–13°С, в Карпатах – місцями 4–5°С тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 7–16°С морозу, в центральних, Харківській, Київській та Чернівецькій областях – місцями 17,6–22,6°С морозу, у південній частині, на Кіровоградщині та Львівщині – подекуди 1,9–6,2°С морозу.

Абсолютний максимум температури – 25,6 – 35,3 ° тепла, на високогір’ї Карпат – 19,7–26,7°С.

Середня добова температура повітря зазвичай опускається нижче +8°С у третій декаді жовтня. На Чернігівщині та Сумщині це відбувається раніше – у другій декаді місяця, а на півдні країни та Закарпатті – лише у першій декаді листопада.

Заморозки в першій половині жовтня – явище звичайне. Середня місячна кількість опадів складає 29–54 мм, в Карпатах та Кримських горах – 64–84 мм, на Закарпатті – 86–106 мм, на високогір’ї Карпат – до 129 м.

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