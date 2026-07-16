Хвиля аномальної спеки у Європі – це наша нова реальність на найближчі десятиліття

Влітку 2026 року українці та європейці зіткнулися із аномальною спекою. Природні катаклізми стають потужнішими з кожним роком. Метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг розповів «Телеграфу», чи стане спека у 40°С нашою новою реальністю.

За словами експерта, хвиля аномальної спеки у Європі стане звичною у найближчі десятиліття. Це пов’язано із глобальним потеплінням та змінами клімату.

«Клімат змінювався, змінюється і змінюватиметься, поки існує планета – це природний процес. А глобальне потепління – це те, що антропогенний вплив людства призвів до неприродного зростання температури повітря в середньому по всій земній кулі. Завдяки атмосферній циркуляції і течіям Світового океану це тепло розподіляється нерівномірно: десь температура майже не зростає, а десь – активно збільшується. Україні, на жаль, у цьому сенсі не пощастило: і в історичному, і в кліматичному плані ми постійно опиняємося в центрі подій», – каже Віталій Шпиг.

На запитання про те, чи може температура в Україні регулярно перевищувати 40°С тепла, метеоролог відповідає: «Якщо питати, чи може повітря в обідній час у великому місті – Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві, Дніпрі – досягнути позначки в 43°C на відкритому сонці за умов сучасних тенденцій потепління й зменшення зелених насаджень, то так, це можливо. Причина – ефект "теплового острова": влітку в Києві повітря в середньому на 5°C тепліше, ніж у селах і невеликих містечках Київщини, через суцільну забудову й асфальтове покриття».

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Віталій Шпиг каже, що в Україні можлива й спека у 43 чи 45°C. За його словами, такі температури можливі в умовах великого міста із суцільною забудовою. Це одномоментні випадки – на відкритому сонці, на асфальті чи бетоні температура завжди буде вищою.

Метеоролога також запитали, які регіони України найбільш вразливі до спеки. За словами експерта, атмосферна циркуляція постійно вносить корективи, тож зміни нерівномірні від місяця до місяця й від регіону до регіону. Кліматологи порівнюють дані за так званими кліматичними нормами: класичною (1961–1990) і сучасною (1991–2020).

«Найпоказовіше це видно на прикладі січня: середньомісячна мінімальна температура найбільше зросла не на півдні, а на півночі України – в Житомирській, Київській (разом зі столицею), Чернігівській та Сумській областях, де збільшення відбулося на 3°C і місцями вище. На півдні зростання також є, але помітно менше. Для березня картина інша: у Закарпатті та Карпатах зростання мінімальне (+0,5…+0,8°C), у західних та центральних областях – близько 2°C, а найбільше потепління (+2…+2,8°C) – знову ж у Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях», – додає Віталій Шпиг.

Раніше синоптики детально розповіли, якої погоди очікувати у Львові та області до 23 липня. Потепління буде коротким – потім знову очікується різке похолодання.

Також синоптики розповіли, якою буде погода у різних областях України до 20 липня та чи варто очікувати на хвилю аномальної спеки.