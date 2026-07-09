У Львові буде хмарно з проясненнями

У п’ятницю, 10 липня, у Львові та на Львівщині буде комфортна погода, можливий незначний дощ протягом дня, вітер вщухне, але потепління не прогнозують. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди.

Як повідомили синоптики, 10 липня погоду визначатиме улоговина від циклону з центром над Прибалтикою.

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Прогноз для Львівської області: 10 липня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі – 7–12°С, вдень – 16–21°С тепла.

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Прогноз для Львова: 10 липня буде хмарно з проясненнями, температура вночі – 10–12°С, вдень – 17–19°С тепла.

Другий тиждень липня приніс до Львова та області прохолодну, а місцями навіть осінню погоду. Уже незабаром температура повітря вдень опуститься до максимальних 14°С тепла. Синоптики назвали найхолодніший день тижня у Львові.

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