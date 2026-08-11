У Львові буде хмарно з проясненнями

У середу, 12 серпня, у Львові та на Львівщині буде комфортна літня погода, без аномальної спеки та гроз. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди.

Прогноз для Львівської області: у середу, 12 серпня, буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі – 7–12°С, вдень – 20–25°С тепла.

Прогноз для Львова: у середу, 12 серпня, буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі – 9–11°С, вдень – 22–24°С тепла. Погіршення видимості в тумані 500–1000 м.

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 15 серпня.

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