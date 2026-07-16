Сонячно і дуже спекотно: якою буде погода у Львові та області 17 липня
Детальний прогноз синоптиків
У п’ятницю, 17 липня, у Львові та на Львівщині буде сонячна та спекотна погода, денний максимум сягатиме 33°С тепла. Львівський гідрометцентр розповів детальний прогноз.
Як повідомили синоптики, 17 липня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.
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Прогноз для Львівської області: 17 липня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура вночі – 12–17°С, вдень – 28–33°С тепла.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Прогноз для Львова: 17 липня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура вночі – 13–15°С, вдень – 29–31°С тепла.
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