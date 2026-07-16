Денний максимум сягатиме 33°С тепла

У п’ятницю, 17 липня, у Львові та на Львівщині буде сонячна та спекотна погода, денний максимум сягатиме 33°С тепла. Львівський гідрометцентр розповів детальний прогноз.

Як повідомили синоптики, 17 липня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

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Прогноз для Львівської області: 17 липня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура вночі – 12–17°С, вдень – 28–33°С тепла.

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Прогноз для Львова: 17 липня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура вночі – 13–15°С, вдень – 29–31°С тепла.

Раніше синоптики детально розповіли, якої погоди очікувати у Львові та області до 23 липня. Потепління буде коротким – потім знову очікується різке похолодання.

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