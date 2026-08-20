Протягом 21 серпня очікуються грози та град

У п’ятницю, 21 серпня, у Львові та на Львівщині буде спекотно, але протягом дня очікуються грози та град. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди.

Як вказано у повідомленні, 21 серпня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з південного заходу.

Прогноз для Львівської області: хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 14–19°С, вдень – 28–33°С тепла.

Прогноз для Львова: хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 16–18°С, вдень – 29–31°С тепла.

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Синоптики також розповіли прогноз погоди у Львові та області до 22 серпня.

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