Очікується гроза, протягом дня збережеться поривчастий вітер

У ніч на вівторок, 28 липня, у Львові та на Львівщині очікується гроза, протягом дня збережеться поривчастий вітер, а температура повітря буде комфортною.

Як розповіли у прогнозі синоптики Львівського гідрометцентру, 28 липня погоду визначатиме північно-східна периферія антициклону над Європою.

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Прогноз для Львівської області: у вівторок, 28 липня, буде хмарно з проясненнями. Вночі подекуди невеликі короткочасні дощі, грози. Вдень без опадів. Вітер західний, 9–14 м/с, місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 8–13°С, вдень – 20–25°С тепла.

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Прогноз для Львова: у вівторок, 28 липня, буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза. Вдень без опадів. Вітер західний, 9–14 м/с, пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 10–12°С, вдень – 21–23°С тепла.

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 1 серпня.

Раніше синоптики розповіли, що уже незабаром Україну накриє хвиля пекельної спеки. Читайте про те, які області у зоні ризику, за посиланням.