У Львові буде хмарно з проясненнями

У четвер, 3 вересня, у Львові та на Львівщині дощитиме, а вдень прогнозують грози. Детальний прогноз погоди оприлюднили у Львівському гідрометцентрі.

Як повідомили синоптики, 3 вересня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини.

Прогноз для Львівської області: хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території невеликі короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 8–13°С, вдень – 20–25°С тепла.

Прогноз для Львова: хмарно з проясненням, можливі дощі та гроза. Температура вночі – 9–11°С, вдень – 22–24°С тепла.

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Синоптики також оприлюднили прогноз погоди у Львові та області до 5 вересня.