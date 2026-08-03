У Львові буде сонячно та спекотно

На Львівщині у найближчі дні зберігатиметься сильна спека, місцями сягаючи рекордних 39°С тепла. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз на 4 серпня.

Прогноз для Львівської області: у вівторок, 4 серпня, буде малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура вночі 17–22°С тепла, вдень сильна спека 35–39°С.

Прогноз для Львова: у вівторок, 4 серпня, буде малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура вночі – 19–21°С тепла, вдень – сильна спека 35–37°С.

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 8 серпня.

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