У Львові буде хмарно з проясненнями

У п’ятницю, 7 серпня погода у Львові та області різко зміниться. Замість пекельної спеки мешканцям треба готуватися до грози із градом, сильних дощів та шквального вітру. Синоптики оголосили штормове попередження.

Як повідомили синоптики Львівського гідрометцентру, 7 серпня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з південного заходу.

Прогноз для Львівської області: 7 серпня буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями значний. Гроза, вдень подекуди град. Вітер північний, 7–12 м/с, місцями шквали 15–20 м/с. Температура вночі – 16–21°С, вдень – 24–29°С тепла.

Прогноз для Львова: 7 серпня буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Гроза, вдень град. Вітер північний, 7–12 м/с, шквали 15–20 м/с. Температура вночі – 18–20°С, вдень – 25–27°С тепла.

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Синоптики оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 8 серпня, а також розповіли, коли закінчиться спека.