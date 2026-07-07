У Львові буде хмарно з проясненнями

У середу, 8 липня, у Львові та області збережеться прохолодна погода із шквальним вітром. Синоптики Львівського гідрометцентру попередили про грозу та оприлюднили детальний прогноз.

Як повідомили синоптики, 8 липня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Прибалтикою.

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Прогноз для Львівської області: у середу, 8 липня, буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Місцями грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 9–14 м/с, пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 11–16°С, вдень – 18–23°С тепла.

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Прогноз для Львова: у середу, 8 липня, буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, шквальний вітер, грози. Температура вночі – 12–14°С, вдень – 20–22°С тепла.

Поки на Європу насувається нова хвиля спеки, погода в Україні ще залишається доволі комфортною. Синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли прогноз для різних областей із 7 по 11 липня. Поки в одних областях буде значне похолодання, місцями до максимальних 18°С тепла, у інших буде літня спека – до 30°С тепла.