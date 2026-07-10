У Львові та області буде хмарна погода, можливі короткочасні дощі та грози

Протягом вихідних, 11 та 12 липня, у Львові та області буде прохолодна погода із дощами та грозами. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди.

«Погодні умови у Львові та області впродовж вихідних будуть з нестійким характером із чергуванням опадів у вигляді дощу. Температура вночі до 15°С, вдень до 25°С тепла», – написали синоптики.

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У суботу, 11 липня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Вдень грози. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Температура вночі – 7–12°С, вдень – 18–23°С тепла.

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У неділю, 12 липня, у Львові та області буде хмарна погода, можливі короткочасні дощі. Денна температура повітря становитиме близько 21°С тепла, вночі – до 13°С тепла.

Нагадаємо, що у багатьох областях України у найближчі дні будуть дощі, місцями можуть бути сильні зливи. Метеоролог Ігор Кібальчич назвав дату, коли в Україну повернеться спекотна погода.