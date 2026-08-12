У Львові буде хмарно з проясненнями

У четвер, 13 серпня, у Львові та області буде комфортна тепла погода, вдень прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди.

Як повідомили синоптики, 13 серпня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Прогноз для Львівської області: Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі – 6–11°С, вдень – 22–27°С тепла.

Прогноз для Львова: Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі – 7–9°С, вдень – 23–25°С тепла.

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Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 15 серпня.

Уже незабаром в Україну повернеться спека, а у деяких областях очікується до 35°С тепла. Детальний прогноз по Україні до 21 серпня.