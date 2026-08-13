У Львові буде хмарно з проясненнями

Температура повітря на Львівщини зростає та знову наближається до 30°С, але через антициклон мешканців очікує дуже холодна ніч. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили прогноз на 14 серпня.

Як вказано у прогнозі, 14 серпня погоду визначатиме антициклон з центром над Польщею.

Прогноз для Львівської області: у п’ятницю, 14 серпня, буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура вночі – 6–11°С, вдень – 24–29°С тепла.

Прогноз для Львова: у п’ятницю, 14 серпня, температура вночі – 7–9°С, вдень – 25–27°С тепла.

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Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що 14 серпня в Україні погоду без опадів зумовлюватиме антициклон, який перемістився із Західної Європи. Тиск продовжуватиме зростати; вологість повітря і температура зазнаватимуть коливань від ночі до дня. Вночі повітря відчутно охолоджуватиметься, а вдень встигатиме прогрітися до комфортних значень температури.

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 15 серпня.

Уже незабаром в Україну повернеться спека, а у деяких областях очікується до 35°С тепла. Детальний прогноз по Україні до 21 серпня.